《分析师观点》台湾4月外销订单跌幅大于预期，电子、传产均无强项

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月20日 - 台湾经济部周三公布，4月外销订单较上年同期减4.0%，劣于市场预估的衰1.96%，并创2013年3月以来最大跌幅，当时为衰退6.6%。
经济部表示，电子产品受到新兴市场手持行动装置需求减缓、国际竞争激烈、价格下滑影响，年增率呈负成长0.9%；精密仪器则因电脑及手机之面板需求疲弱，加上国际竞争激烈价格下跌，致年减13.6%。传统货品接单普遍不佳，塑橡胶制品及化学品续受国际油价低档影响，接单金额下滑9.2%及19.2%；基本金属制品受国际钢品供过于求、及亚洲国家钢材低价抢市影响，年减15.7%；机械因需求减弱年减5.3%，由正转负。
未来展望方面，经济部指出，国际品牌手持行动装置销售续增，加以穿戴装置将接续拉货，有助于带动资讯通信产品组装代工及相关产业供应链之订单增加；而部分电子产品受到新兴国家对中低阶行动装置之需求减缓、国际竞争激烈、价格下滑等影响，短期内成长趋缓；传统接单货品受制于上半年全球景气復苏未如预期，加上油价仍在低档及国际钢市低迷影响，接单尚难明显好转。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：
2015年4月 2015年3月
外销订单 -4.00 +1.3
路透调查 -1.96 --
订单区域
中国大陆(含港) -10.3 -3.8
美国 +14.0 +16.7
欧洲 +5.8 +9.1
日本 -29.0 -22.8
**市场评论**
--元富投顾分析师许芷雁：
外销订单与市场预期差不多，就是符合预期的差，看起来没有什么强项。今年还是看不到好转的迹象，出口接单只有对美国出口比较好。
--大众银行分析师陈森林：
受原物料价格重挫影响，石化、塑化、钢铁跌幅大，且日币维持近20年低位影响来自日本接单。此外，中国政策虽做多但未见明显效果，且产业替代效应对台湾接单不利。
以往若外销订单较上月减少，通常海外接单比重也会下滑，但这个月却是逆势上扬，是否表示厂商为削价竞争增加海外接单比重，需要留意。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬4.2分，报30.682。
--台股加权股价指数 收跌0.32%至9,685.31点。
--指标五年期公债104/6期 殖利率收跌0.17基点至1.0100%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)
**相关背景**
--主计总处2月将2015年经济成长成长率上修至3.78%，创四年来高位，因内需展望乐观。不过国际油价的大幅下滑以及台电电价回馈方案实施，今年CPI大幅下修至0.26%，创六年低位。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (撰写 台北记者组; 审校 林高丽)
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