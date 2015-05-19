表格：欧元区3月贸易顺差为234亿欧元，进出口都跳涨

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透布鲁塞尔5月19日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区欧元区3月贸易顺差为234亿欧元，路透调查预估为228亿欧元。欧元区3月未经调整的出口较上年同期跳增11%，进口较上年同期增长7%。欧元区3月经季节调整的贸易顺差为197亿欧元，出口较前月增长1.7%，进口较前月增长3.9%
具体贸易数据如下：
欧元区 2014年 2015年 变化(%) 14年 15年 变化(%)
3月 3月 1-3月 1-3月
出口 164.4 182.4 11% 467.6 491.2 5%
进口 148.3 159.1 7% 436.9 438.6 0%
贸易收支 16.1 23.4 30.7 52.6
注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元。(完)
(编译 高琦 审校 李春喜)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。