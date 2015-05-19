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货币新闻 | 2015年 5月 19日 星期二 17:08 BJT

表格：欧元区3月贸易顺差为234亿欧元，进出口都跳涨

路透布鲁塞尔5月19日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区欧元区3月贸易顺差为234亿欧元，路透调查预估为228亿欧元。欧元区3月未经调整的出口较上年同期跳增11%，进口较上年同期增长7%。欧元区3月经季节调整的贸易顺差为197亿欧元，出口较前月增长1.7%，进口较前月增长3.9%

具体贸易数据如下：

欧元区 2014年 2015年 变化(%) 14年 15年 变化(%)

3月 3月 1-3月 1-3月

出口 164.4 182.4 11% 467.6 491.2 5%

进口 148.3 159.1 7% 436.9 438.6 0%

贸易收支 16.1 23.4 30.7 52.6

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元。(完)

(编译 高琦 审校 李春喜)

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