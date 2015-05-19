全球矿业：惠誉称铁矿石价格将保持在低位，因需求低迷且产出居高不下

路透5月19日 - 评级机构惠誉周二表示：

* 铁矿石价格将保持在低位，因需求低迷且产出居高不下

* 由于供给增长和中国的需求增速低迷，几年内铁矿石价格将保持在低位

* 尽管价格下跌，但预计必和必拓、力拓和淡水河谷今年将继续增产

* 短期内铁矿石价格也可能会继续波动，因市场重新评估对中国钢铁产量的预期