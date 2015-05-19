全球矿业：惠誉称铁矿石价格将保持在低位，因需求低迷且产出居高不下

路透5月19日 - 评级机构惠誉周二表示：
* 铁矿石价格将保持在低位，因需求低迷且产出居高不下
* 由于供给增长和中国的需求增速低迷，几年内铁矿石价格将保持在低位
* 尽管价格下跌，但预计必和必拓、力拓和淡水河谷今年将继续增产
* 短期内铁矿石价格也可能会继续波动，因市场重新评估对中国钢铁产量的预期
* 政府出台的产业支持措施应该也会放缓2015年中国铁矿场关闭的速度(完)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%