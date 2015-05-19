中港个股：中国平安称保险业务正加速网络化，搭建互联网金融产品体系

路透上海5月19日 - 中国第二大寿险集团--中国平安 副总经理李源祥周二表示，公司的保险业务正加速互联网化，从传统业务模式及流程的改造升级、到拓展客户接触场景，提升销售及服务便利性，实现由单纯线下销售模式向线上直接销售与O2O（线上线下）相结合模式转型。

身兼首席保险业务执行官的他在网络新闻会上还指出，公司的互联网金融产品体系仍在搭建中，后续会根据市场特点、客户需求不断完善，建立起领先的个人金融互联网服务平台，例如平安养老险近日首次通过移动和互联网销售新款个人癌症医疗保险产品。

中国平安品牌总监盛瑞生表示，平安正不断尝试通过互联网科技进行节庆营销，在周一（5月18日）平安发起国内保险业内首个关注80/90后（1980年和1990年以后出生人群）的互联网保险营销节，平安旗下四大保险公司共上线23款产品。

他解释称，平安通过打造互联网节庆营销的概念，挖掘“金融+生活”的庞大信息，利用“大数据、移动、云”三种技术，更深入地分析消费者行为，了解客户需求，提升“线上+线下”服务能力，围绕管理财富、管理健康和管理生活，为客户提供精确的、一站式的综合金融产品和服务。

至于平安是否应以一家互联网金融企业来估值的提问，他回应称，很多分析师对平安提出了各种不同的估值，总体上据以传统业务为主，估值的目标比现价高出不少。公司互联网业务的价值正逐步为市场所瞩目。

截止一季度，中国平安的互联网用户规模近1.59亿，旗下陆金所、万里通、平安付、平安金融科技等互联网金融业务公司的用户总量达1.04亿，陆金所继续保持中国P2P网贷市场第一的地位。

中国平安A股周二收报85.44元，涨3.68%。（完）