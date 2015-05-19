香港个股：瀛晟娱乐与北京建广资产拟组境外投资基金，规模至少13亿美元

路透香港5月19日 - 主要从事玩具制造及贸易业务的中国瀛晟娱乐传媒控股有限公司 周二称，该公司与北京建广资产管理有限公司订立合作框架协议，拟合资成立一支中国境外投资项目基金，规模不少于13亿美元。
据公告，瀛晟娱乐或其代名人将以有限合伙人身份成立一支离岸基金，总出资额为7亿美元，然后该基金将联同建广资产基金成立一家离岸合资公司，以投资于中国境外投资项目，总出资额将不少于13亿美元。
瀛晟娱乐表示，“合作框架协议之订约方一直积极寻求投资项目，而彼等现时正在审阅一系列有关半导体行业之投资项目。”
各订约方将力争于8月底前就可能合作事项订立正式协议。
建广资产是中国国有投资控股集团--中国建银投资有限责任公司（中国建投）旗下的战略新兴产业平台，在投资高科技行业方面具丰富经验，包括集成电路及半导体、资讯科技及网络、数据服务、云端电脑技术及电讯。
瀛晟娱乐周二收升4.74%，报1.99港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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