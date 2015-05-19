亚洲橡胶：东京期胶收低，连涨两日后出现获利回吐

周二原油价格下滑，经济成长放缓且供应增加意味着市场仍供应过剩，不过美国原油价格获得一些支撑，因夏季开车季节即将到来，用油需求增加。
“投资者对本月稍早中国降息表示欢迎，但他们要看到中国经济有改善迹象才会加码买进，”Yoshida表示。
交易商表示，投资者接着将关注周四公布的5月汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)初值。
上海期市主力9月期胶合约 下跌125元人民币，收报每吨14,340元(2,310.74美元)。
新加坡SICOM近月6月期胶 最新报每公斤152.9美分，下跌1.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/陈宗琦；审校 张明钧/于春红)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%