版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 17:32 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收低，连涨两日后出现获利回吐

周二原油价格下滑，经济成长放缓且供应增加意味着市场仍供应过剩，不过美国原油价格获得一些支撑，因夏季开车季节即将到来，用油需求增加。

“投资者对本月稍早中国降息表示欢迎，但他们要看到中国经济有改善迹象才会加码买进，”Yoshida表示。

交易商表示，投资者接着将关注周四公布的5月汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)初值。

上海期市主力9月期胶合约 下跌125元人民币，收报每吨14,340元(2,310.74美元)。

新加坡SICOM近月6月期胶 最新报每公斤152.9美分，下跌1.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/陈宗琦；审校 张明钧/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐