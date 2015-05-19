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货币新闻 | 2015年 5月 19日 星期二 17:38 BJT

台湾汇市：台币微收贬结束四连升，留意欧元贬势及外资汇入续航力道

* 台币微收贬结束连四日扬升
    * 留意欧元贬势及外资汇入续航力道
    * 明日实质交易区间料在30.400-30.550

    路透台北5月19日 - 台币兑美元 周二微收贬，结束连续四日升值。汇银人士表
示，随着国际美元反弹，韩元等亚币普遍转弱，反观台币实质交投表现相对有撑，主要受惠
于外资汇入及台股上涨，不过留意尾盘欧元贬幅扩大恐拖累明日非美货币走势，并持续关注
外资汇入续航力道。
    
    他们并指出，今日外资早盘汇入量能较为明显，午后汇入则转趋零星，外资偏向汇入已
维持一段时日，足够支应外资连三日买超台股196亿台币，外资持续汇入与否将成台币后市
关键，短线台币实质交投料持于既有区间整理，若外资转趋汇出，台币实质交投才会贬破30
.500。
    
   “ 外资汇入这么多会压着美元不会这么快弹。〞一位外商银行交易员说。
 
    上述交易员并称，尾盘欧元跌势出乎意料之外，亚洲多国货币皆来不及反应，预计明天
或将影响台币交投，但外资近期持续偏向汇入及本周以来当日买超台股皆逼近百亿台币，仍
将有效支撑台币不致趋贬过多。
       
    资金流向方面，交易员指出，今日外资仍旧偏向汇入，带动台币实质交投仍持在30.45
附近上下波动，并未如其他亚币趋贬走势，至于进/出口商交易以实质需求为主，交投量能
并不多。
    
    台股周二大涨1.15%，重返9,700点关口 ；证交所资料显示，外资及陆资在
台股买超97.84亿台币，连三日买超共计196.35亿台币。 
    
    多数新兴亚洲货币周二下滑，围绕希腊债务问题的焦虑情绪挥之不去，加上全球债市进
一步波动，抑制了风险偏好。 其中韩元/美元 周二小跌，因美债收
益率(殖利率)上升抑制了对高风险资产的需求，同时提振了美元需求，收盘下跌0.2%报1,08
8.1韩元，盘中一度贬至1,093.0。上日国内收盘报1,085.6。 
    
   台币今日实质交易区间在30.430-30.484；上日交易区间在30.409-30.472。交易员预估
明日台币主要实质交易暂看在30.400-30.550间。

    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显较上日
缩减；一个月美元/台币远汇 尾盘报30.426/30.451，上日收在30.448。 
    
    本周国际重要经济数据和事件有：
    
    5月19日(二): 
    美国4月建筑许可年率、房屋开工年率；德国5月ZEW景气判断指数和现况指数；英国4月
消费者物价指数(CPI)、未经季节调整的PPI；欧元区3月贸易收支、4月HICP终值；日本第一
季国内生产总值(GDP)初值；澳洲央行发布5月政策会议记录；澳洲央行副总裁洛威发表演说
；金融稳定监管委员会(FSOC)讨论2015年报；欧洲央行管委维斯科和美国芝加哥联储总裁埃
文斯在慕尼克一项会议中演讲。

    5月20日(三):
    台湾第一季经常帐、4月外销订单；美联储FOMC公布4月会议记录；美国芝加哥联储总裁
埃文斯发表演说；欧洲央行管委会会议、没有排定宣布利率；德国4月PPI；澳洲5月消费者
信心指数；瑞士5月ZEW投资者信心指数。

    5月21日(四)
    美国4月成屋销售年率、4月领先指标；美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数；美
国费城联储5月制造业指数、堪萨斯联储制造业指数；日本央行货币政策会议(至22日)；欧
洲央行中央银行业论坛(至23日)；德国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；欧元区
3月经常帐、3月净投资；欧元区5月Markit制造业PMI、服务业PMI、综合PMI 初值；英国4月
零售销售；英国 5月工业联盟(CBI)总工业订单差值；日本5月路透短观制造业景气判断指数
；英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说；南非央行宣布利率决议。    
    
    5月22日(五)
    台湾4月季调失业率、第一季经济成长率；汇丰中国制造业PMI  5月初值；美国5月Mark
it制造业PMI初值；美国4月CPI；日本4月制造业PMI初值；德国第一季GDP修正值、5月IFO企
业景气判断指数；法国5月法国企业景气指数；日本央行宣布货币政策决议；英国央行副总
裁夏菲克在英国企业财务长公会会议发表演说。
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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 美元/台币一个月期           -0.025/-0.015        -0.050/-0.035
 美元/台币六个月期           -0.090/-0.070        -0.125/-0.100
 (完)

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