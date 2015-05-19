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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 17:43 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月19日

路透香港5月19日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             56.74                       47.50
 买入成交金额                   38.39                       28.56
 卖出成交金额                   18.36                       18.94
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      400,058,896     59,224,857     459,283,753
 2                   招商银行      263,842,840     46,622,701     310,465,541
 3                   工商银行      195,469,245     11,648,031     207,117,276
 4                   上汽集团       45,373,168    149,303,707     194,676,875
 5                   贵州茅台      135,614,643     18,538,486     154,153,129
 6                   中国卫星       43,661,521     84,063,526     127,725,047
 7                   兴业银行      107,469,945     19,081,289     126,551,234
 8                   中信证券       92,717,037     31,461,150     124,178,187
 9                   恒瑞医药       94,838,349      1,487,916      96,326,265
 10                  伊利股份       76,513,821     14,028,696      90,542,517
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 银泰商业        128,686,280     67,793,750     196,480,030
 2                 国美电器        103,920,380     87,276,870     191,197,250
 3                 腾讯控股        171,194,140     15,289,330     186,483,470
 4                 海通证券         84,613,440     91,686,940     176,300,380
 5                 上海电气         81,953,620     74,716,060     156,669,680
 6                 金山软件         85,584,250     50,908,800     136,493,050
 7                 汉能薄膜发电     98,822,500     29,130,880     127,953,380
 8                 中国联通        100,385,040        278,400     100,663,440
 9                 阿里健康         75,896,920     18,868,960      94,765,880
 10                阿里影业         77,560,800     16,510,118      94,070,918
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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