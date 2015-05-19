表格：沪港通活跃股一览--5月19日

路透香港5月19日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 56.74 47.50 买入成交金额 38.39 28.56 卖出成交金额 18.36 18.94 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 400,058,896 59,224,857 459,283,753 2 招商银行 263,842,840 46,622,701 310,465,541 3 工商银行 195,469,245 11,648,031 207,117,276 4 上汽集团 45,373,168 149,303,707 194,676,875 5 贵州茅台 135,614,643 18,538,486 154,153,129 6 中国卫星 43,661,521 84,063,526 127,725,047 7 兴业银行 107,469,945 19,081,289 126,551,234 8 中信证券 92,717,037 31,461,150 124,178,187 9 恒瑞医药 94,838,349 1,487,916 96,326,265 10 伊利股份 76,513,821 14,028,696 90,542,517 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 银泰商业 128,686,280 67,793,750 196,480,030 2 国美电器 103,920,380 87,276,870 191,197,250 3 腾讯控股 171,194,140 15,289,330 186,483,470 4 海通证券 84,613,440 91,686,940 176,300,380 5 上海电气 81,953,620 74,716,060 156,669,680 6 金山软件 85,584,250 50,908,800 136,493,050 7 汉能薄膜发电 98,822,500 29,130,880 127,953,380 8 中国联通 100,385,040 278,400 100,663,440 9 阿里健康 75,896,920 18,868,960 94,765,880 10 阿里影业 77,560,800 16,510,118 94,070,918 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)