《中国企业债发行日程表》--5月19日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *邯郸市 13 7 5/26簿记建档 上限6.40% AA+ 5/27-5/29 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 成都市蜀州 5 7 5/25簿记建档 -- AA- 5/26-5/29 东兴证券 城市建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/土地使用权担保) 宏信证券 ========================================================================================= 广东省路桥 20 15 5/20簿记建档 *上限5.70% AA+ 5/21-5/26 广州证券 建设发展 (广东省交通集团担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= 九江市城市 14 7 5/21簿记建档 上限6.60% AA 5/22-5/27 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 东北证券 =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%