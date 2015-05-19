东南亚股市：印尼股市收在三周高位，受央行利率决定拉抬

印尼人民银行 上涨2.3%，收于逾三周以来最高水准。 泰国股市 涨1.03%至1,525.96点，创下4月30日以来最高收位。 “技术指标今日发出买入信号，以前仓位不足的国内投资者进入市场，”Tisco Securi ties的资深策略师Viwat Techapoonphol表示。 新加坡股市 连续第二日下跌，马来西亚股市 自周一的近两周最高收位 回落，菲律宾股市 结束六日连涨。 越南股市 反弹1.5%，下跌两日后吸引买盘。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 414.45 -0.93 -0.22 +0.90 410.77 新加坡 3454.04 -5.53 -0.16 +2.64 3365.15 马来西亚 1809.72 -13.78 -0.76 +2.75 1761.25 泰国 1525.96 15.55 +1.03 +1.89 1497.67 印尼 5269.37 31.56 +0.60 +0.81 5226.95 菲律宾 7871.31 -39.12 -0.49 +8.86 7230.57 越南 536.82 7.87 +1.49 -1.61 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦/张涛；审校 李春喜/艾茂林)