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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 18:20 BJT

东南亚股市：印尼股市收在三周高位，受央行利率决定拉抬

印尼人民银行 上涨2.3%，收于逾三周以来最高水准。
    
    泰国股市 涨1.03%至1,525.96点，创下4月30日以来最高收位。
    
    “技术指标今日发出买入信号，以前仓位不足的国内投资者进入市场，”Tisco Securi
ties的资深策略师Viwat Techapoonphol表示。
    
    新加坡股市 连续第二日下跌，马来西亚股市 自周一的近两周最高收位
回落，菲律宾股市 结束六日连涨。
    
    越南股市 反弹1.5%，下跌两日后吸引买盘。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   414.45    -0.93   -0.22   +0.90   410.77
    新加坡                   3454.04    -5.53   -0.16   +2.64  3365.15
    马来西亚                  1809.72   -13.78   -0.76   +2.75  1761.25
    泰国                      1525.96    15.55   +1.03   +1.89  1497.67
    印尼                      5269.37    31.56   +0.60   +0.81  5226.95
    菲律宾                     7871.31   -39.12   -0.49   +8.86  7230.57
    越南                        536.82     7.87   +1.49   -1.61   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 陈宗琦/张涛；审校 李春喜/艾茂林)

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