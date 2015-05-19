中国金融：去年银行理财余额增近五成，理财产品向开放式净值型转型

在资产端，报告显示，截止去年末，银行理财资金投资资产余额为15.77万亿元，共涉及11大类资产，其中，超过10万亿元的理财资金通过配置债券、非标资产、权益类资产等投向了实体经济，占理财资金投资各类资产余额的比例为67.92%。

全国银行业理财信息登记系统是在银监会指导下，由中央结算公司依托于自身的业务与技术平台，自主设计、开发建设和营运管理，供银行业金融机构进行理财产品报告、登记及相关业务操作的电子化系统。（完）