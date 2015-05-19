路透基点：英业达5亿美元再融资案已有10家银行组成银团争取

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士说法指出，台湾笔记型电脑制造商英业达的5亿美元再融资案，已有10家银行组成银团争取。
这10家银行为台湾银行、彰化银行、中国建设银行、中国信托商业银行、第一银行、华南银行、土地银行、兆丰银行、台北富邦银行、及合作金库。
消息人士称，华南银行担任协调者的角色。
一名消息人士称，借款人可能在6月初委办这笔贷款。
消息人士补充称，交易规模可能在4-5亿美元，贷款年限可能为五年。
资金将有大部分用于借款人于2010年11月借入的4.75亿美元五年期循环信贷再融资，剩余资金则将做为营运资本。
2010年的融资案中，第一银行、汇丰、华南银行、兆丰银行及台北富邦银行为原始牵头行兼簿记行，该笔融资的综合收益为62.4个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码57个基点，原本的贷款目标为4亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
更多 亚洲
全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%