中国金融：3月跨境人民币指数环比微降，直接投资中使用比例下降--中行

报告并称，人民币在直接投资中的使用规模也保持增长，但使用比例较上月有所下降。3月全国共办理直接投资项下人民币结算金额超过1,100亿元，同比增长28.9%，环比增长41.7%；其中，当月外商直接投资人民币结算金额780亿元，同比仅微增1%；而人民币对外直接投资(ODI)结算金额322亿元，同比上升287.7%。

对于海外人民币活跃度，报告指出，人民币境外流转活跃度有所提升，人民币在全球支付货币中的排名重回第五；3月份境外人民币收付清算量环比增长33%，以人民币完成的支付清算份额提升；区域上，中东及拉美地区对境外人民币支付量的增长贡献较为明显，其中，中东地区人民币支付清算量较上月增长136%，人民币境外使用的范围和规模不断扩大。