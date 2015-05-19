中国金融：3月跨境人民币指数环比微降，直接投资中使用比例下降--中行

路透北京5月19日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周二发布跨境人民币指数（CRI）表示，今年3月中国银行CRI指数为248点，较上月微降1个点。
刊登在中国银行网站的CRI指数报告称，3月当月全国共办理经常项下跨境人民币结算6,560亿元人民币，同比下降0.7%，环比上升45%。
报告并称，人民币在直接投资中的使用规模也保持增长，但使用比例较上月有所下降。3月全国共办理直接投资项下人民币结算金额超过1,100亿元，同比增长28.9%，环比增长41.7%；其中，当月外商直接投资人民币结算金额780亿元，同比仅微增1%；而人民币对外直接投资(ODI)结算金额322亿元，同比上升287.7%。
对于海外人民币活跃度，报告指出，人民币境外流转活跃度有所提升，人民币在全球支付货币中的排名重回第五；3月份境外人民币收付清算量环比增长33%，以人民币完成的支付清算份额提升；区域上，中东及拉美地区对境外人民币支付量的增长贡献较为明显，其中，中东地区人民币支付清算量较上月增长136%，人民币境外使用的范围和规模不断扩大。
此前，中行发布的2月跨境人民币指数显示，今年2月中国银行CRI指数为249点，较上月上升14点。（完）
(发稿 李贺; 审校 林高丽)
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