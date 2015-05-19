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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 19:01 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货贴水走阔，因交易行情疲软

路透新加坡5月19日 - 亚洲380-cst燃料油现货贴水周二扩大至2008年11月以来最阔水准。尽管预期随着6月接近市场料走强，但因市场涌现大量供应，使卖家能以较低价格交易。

380-cst燃料油贴水扩大0.39美元至每吨较新加坡现货报价贴水6.08美元。这是2008年11月12日以来贴水首次大于6美元。

380-cst燃料油船货成交价在每吨贴水5.10-6.50美元的区间，上日贴水区间在2.55-8.45美元。

燃料油市场的偏空市况加剧。阿布扎比国家石油公司(ADNOC)标售六批7-9月付运船货，每批45,000吨，总计最高达270,000吨。标案5月21日结标。

新加坡现货市场有两笔成交回报。

Lukoil向维多出售40,000吨380-cst燃料油，船期6月14-18日，每吨360美元。

雪佛龙(Chevron)向兴隆出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月3-7日，每吨较新加坡现货报价贴水6.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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