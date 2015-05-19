投行观点：Susquehanna将Eaton Vance 目标价由36美元下调为35美元，评级为负向

****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%