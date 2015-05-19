重温稿-离岸人民币: 债券收益率持续与在岸“倒挂”，料人民币国债销售畅旺

* 离岸和在岸人民币债券收益率差距持续倒挂

* 财政部上半年赴港国债发行规模略缩减

* 点心债市场略见转活

* 人民币国债料销售畅旺

路透香港5月19日 - 离岸市场融资成本低历来是吸引境内企业前来融资的“主要动力”，然离岸和在岸人民币债券市场的收益率已持续倒挂近半年，离岸债市融资优势“好景”难在，财政部本周赴港发行的人民币债有望给遇冷的点心债市场增温，料较高的收益率对投资者吸引较大。

中国财政部已透过香港金管局刊登招标公告，计划在周三进行140亿元六个期限的人民币国债投标。

“在岸和离岸债券收益率趋势都是向下，但目前离岸人民币国债收益率还是高于在岸，近期离岸流动性又有所恢复，料市场反应应该不错。 ”中国银行投资银行与资产管理部策略研究主管王蕾认为。

离岸人民币债券收益率水平过去几年相对稳定，然受多个驱动因素而自去年年底开始一路小升，市场普遍认为，离岸人民币的流动性趋紧推高无风险收益率、美元/离岸人民币引伸波幅走高、离岸信用风险利差、美国利率风险情绪等均推高了离岸人民币债券收益率。

中国银行“境内外债券投融资比较指数” 从2013年7月编制开始，多数时间为正值，但自去年10月开始出现持续倒挂，今年4月底，总指数为－100点左右，周二则为-98.41点。

目前离岸1-5年期的国债基准收益率均已高于同期限在岸人民币债券收益率。

中信银行国际首席经济师廖群认为，在岸债券收益率下行处“下行通道”中，料在岸离岸债券收益率倒挂或会维持1-2年。

而香港银行的人民币定期存款经历了持续一个多月的减息战，一年期存款利息亦高于内地众多银行，如印度ICICI一年存息为3.4%，其他银行则普遍维持在3%上方，而国内银行则普遍在2.75%-3.0%。

**“甘蔗一头甜”，料人民币国债销售畅旺**

香港过去几年持续存在的人民币境内外利差和汇差吸引着境内企业前来融资，然近期人民币对美元境内外汇差几近消失，而境外利率的走高亦让不少欲来发行的国内企业“失望”，但“甘蔗一头甜”，收益率高企对投资者吸引力增加。

渣打银行高级利率策略师刘洁认为，目前离岸人民币国债收益率较在岸国债为高，如一年期离岸人民币债券收益率约3.1%，在岸国债约2.6至2.7%，加上离岸市场流动性高，料机构投资者对人民币国债反应会较理想。

今年离岸市场到期的人民币国债逾130亿元，至4月未偿还点心债约6,730亿元，低于高峰期的7,510亿元，而新的供应规模较小。

今年市场到期的国债达131亿元，至4月未偿还点心债约6730亿元，低于高峰期的7510亿元，故实际新的供应规模较细。

中国财政部此前称，经国务院批准，今年财政部将在香港分两次发行共280亿元人民币国债，与去年发行规模持平。

财政部定于周三进行120亿国债标售,品种包括: 3年(50亿)、5年(30亿)、7年(10亿)、10年(15亿)、15年(5亿)以及30年(5亿)，通过中央结算系统债券投标平台进行竞价投标。