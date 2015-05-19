马来西亚期市：棕榈油期货连三跌，随其他油市跌势下滑

路透吉隆坡5月19日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三个交易日下跌，触及逾一周低点，追随其他油市跌势走低。
指标8月棕榈油合约 收低1.1%至每吨2,157马币(林吉特)。盘中稍早低见2,154马币，为5月8日以来最低。
整体成交量34,049口，略低于一般均值的35,000口。
“棕榈油市场稍有些进退维谷。”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员表示，国内基本面数据大致有助支撑市场，但外部市场则较不利。
“最初市场因厄尔尼诺(圣婴)现象的说法而冲高，但过去两年来一直这样传，结果却没兑现。”该交易员说。他还表示亦关注印度雨季将至的消息。
“油籽产区可能会面临一些问题。不过如果印度雨季如常，那么市场也不会过于反常。”
他说，交易员正留意明天将公布的5月1-20日棕榈油出口数据。
布兰特原油价格跌破每桶66美元。
美国7月豆油合约 亦连三日下跌，亚洲尾盘下滑0.58%。大连9月豆油>亦下跌0.58%。(完)
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(编译 张若琪 审校 蔡美珍)