马来西亚期市：棕榈油期货连三跌，随其他油市跌势下滑

“棕榈油市场稍有些进退维谷。”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员表示，国内基本面数据大致有助支撑市场，但外部市场则较不利。

“最初市场因厄尔尼诺(圣婴)现象的说法而冲高，但过去两年来一直这样传，结果却没兑现。”该交易员说。他还表示亦关注印度雨季将至的消息。