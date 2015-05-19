法国经济：IMF称法国经济“真的”开始复苏，但担忧其中期前景

路透巴黎5月19日 - 国际货币基金组织(IMF)在法国经济年度评估报告中称，期待已久的经济复苏终于出现，不过，IMF警告称，结构性“僵化”使该国的中期前景更加不确定。

“复苏是真实的，并非一个季度的短暂反弹，”IMF法国工作组组长Christian Mumssen在一次记者会上表示，他指出近期官方公布的数据显示成长加速。

但他还指出，“尽管短期预期强劲，且复苏应会持续至明年初，但我们担忧其中期前景。”

IMF在一份声明中称，法国在解决诸如劳动力税楔和推进供应面改革方面取得了“重要进展”。

IMF称，“不过，法国需要进一步努力，解决经济基本面问题：高结构性失业率、成长潜力偏低和创纪录的公共支出等。”

IMF敦促法国政府从2016年开始将支出增长控制在与通胀率相当的水平。

“政府应制定更多具体的结构性举措，使2016年政府实际总支出持平，同时还重申，任何因收入增加或利息减少而录得的意外收入将被存起来，”IMF说。

法国国家统计局上周公布的数据显示，油价下跌和欧元走软扶助首季法国经济以两年来最快速度增长，消费者支出增加，但成长反弹的力度不足以创造更多就业岗位。

法国政府称，希望经济成长能超过之前作出的全年增长1.0%的预期。IMF周二确认预计该国经济今年成长1.2%。(完)