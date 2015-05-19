欧洲股市：返回数年高位附近，受欧洲央行决策者讲话提振

* 欧洲央行执委科尔的讲话提振欧洲股市

* 基金经理称，是时候缩减蓝筹股头寸，因估值不便宜

* 希腊股市上涨，因预计希腊和债权人将达成协议

路透伦敦5月19日 - 欧洲股市周二返回数年高位，此前一欧洲央行决策者称将加快购债速度。欧洲央行购债计划旨在提振欧元区经济。

欧洲央行执委科尔的讲话令欧元兑美元在一周来首次跌穿1.12美元，刺激投资者对股市的胃纳，特别是出口企业占比大的德股DAX指数 。EY的数据显示，今年头三个月欧元疲弱，令德国蓝筹企业的营收增加170亿欧元。

希腊股市 也上攀升，此前希腊劳工部长称，该国很快和债权人达成协议，释出救助资金。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.65%，报1,606点，该指数没有受德国投资者信心调查意外下跌拖累。

但一些基金经理警告称，欧洲股市一点也不便宜，是时候缩减定期派发股息的蓝筹股头寸。

“我在策略上减持金融股，因为围绕希腊的风险不断上升，我增加在地产股的敞口，”AllianceBernstein投资组合经理Michele Patri说。

“超优质股，我不再是一味支持。我认为，市场估值并不便宜。”