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市场报道 | 2015年 5月 20日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因美国大豆种植快速推进

路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下滑，由新作合约领跌，交易商说，因美国中西部大豆种植快速推进，为期货市场带来压力。

CBOT-11月大豆期货 盘中下跌1.2%，触及9.22-1/4美元的合约低位。

美国农业部在周一下午公布，截至5月17日，美国大豆种植率为45%，五年均值为36%。

豆油期货也下滑，触及逾两周最低水准。原油走弱和技术卖出，令豆油承压。

CBOT-7月豆油 跌穿20日移动均线，为5月4日来首次，之后在接近40日移动均线附近寻获支撑。

豆粕期货也下跌，但跌幅受限，因现货豆粕市场供应相对紧张，为期货市场提供支撑。

美国农业部表示，销售13.2万吨旧作大豆往中国。在每年这个时候，大部份全球主要大豆进口国都向南美买进大豆。

美国农业部称，最新一周出口检验大豆34.1097万吨，高于市场预期的12.5-22.5万吨。

7月大豆期货合约 收跌8-1/4美分，报每蒲式耳9.46-1/4美元。

7月豆粕合约 收挫0.9美元，报每短吨307.1美元。7月豆油合约 跌0.6美分，报32.18美分。

今日CBOT大豆预估成交量为197,300口，豆粕为79,449口，豆油为124,103口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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