芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因美国大豆种植快速推进

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下滑，由新作合约领跌，交易商说，因美国中西部大豆种植快速推进，为期货市场带来压力。
CBOT-11月大豆期货 盘中下跌1.2%，触及9.22-1/4美元的合约低位。
美国农业部在周一下午公布，截至5月17日，美国大豆种植率为45%，五年均值为36%。
豆油期货也下滑，触及逾两周最低水准。原油走弱和技术卖出，令豆油承压。
CBOT-7月豆油 跌穿20日移动均线，为5月4日来首次，之后在接近40日移动均线附近寻获支撑。
豆粕期货也下跌，但跌幅受限，因现货豆粕市场供应相对紧张，为期货市场提供支撑。
美国农业部表示，销售13.2万吨旧作大豆往中国。在每年这个时候，大部份全球主要大豆进口国都向南美买进大豆。
美国农业部称，最新一周出口检验大豆34.1097万吨，高于市场预期的12.5-22.5万吨。
7月大豆期货合约 收跌8-1/4美分，报每蒲式耳9.46-1/4美元。
7月豆粕合约 收挫0.9美元，报每短吨307.1美元。7月豆油合约 跌0.6美分，报32.18美分。
今日CBOT大豆预估成交量为197,300口，豆粕为79,449口，豆油为124,103口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。