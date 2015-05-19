国际油市：油价大跌逾3%，因美元攀升和担心原油供应充足

* 美元兑一篮子货币升至两周高位

* 美国和沙特的原油出产多于需求

* 高盛预计美国原油将下降至今年低位

路透纽约5月19日 - 油价周二大跌逾3%，美国原油连跌第五日，因美元上涨，且迹象显示美国和最大产油国沙特原油生产多于全球所需。

布兰特和美国原油均收低逾2美元，因美元兑一篮子货币触及两周高位，使美元计价的原油和其他商品对持有如欧元等其他货币的投资者来说更贵。

美国原油周二下跌，近月美国原油合约在周二收市时到期，这通常会令市场交投活动增加。路透数据显示，美国7月原油合约 的成交量明显高于到期的6月合约 。7月美国原油合约将在周三成为近月合约。

美国石油协会(API)将在周二2030 GMT公布美国原油库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布其库存数据。

市场预计，最新一周美国原油库存将下降，为连续第三周减少。

“今日肯定是在6月原油合约到期前，有一定程度的获利了结，但主要原因还是美元走强，”Energy Management Institute的Sal Umek说。

布兰特原油 下跌2.25美元，收报每桶64.02美元。美国近月原油合约 收跌2.17美元，报每桶57.26美元。

高盛预计油价自首季末的升势将消退，美国原油期货10月前将挫至约45美元的年内低点附近。