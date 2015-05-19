芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因升至一个月高位后有获利了结

《美国重要政经日程》-1月23日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期交所(CBOT)小麦期货周二下挫2%，交 易商表示，因在周一触及一个月高位后，有包括获利了结在内的技术性卖 出，且美国小麦出口需求不济。 美元上涨增加小麦市场的压力。美元指数 触及两周高点，因4 月美国楼市数据强于预期。 CBOT-7月小麦 再次返回100日移动均线以下，昨日小麦升穿该移 动均线，是1月来首见。 小麦生长状况改善，增加期货市场压力。美国农业部称，最新一周美 国冬麦优良率为45%，高于之前一周的44%。农业部也表示，美国春麦优良 率为65%。 农业部称，美国春麦种植率为94%，远高于五年均值65%。 CBOT-7月小麦期货 下挫11-1/2美分，结算价报5.10-1/4美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为124,122口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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