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市场报道 | 2015年 5月 20日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因升至一个月高位后有获利了结

路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期交所(CBOT)小麦期货周二下挫2%，交
易商表示，因在周一触及一个月高位后，有包括获利了结在内的技术性卖
出，且美国小麦出口需求不济。
    
    美元上涨增加小麦市场的压力。美元指数 触及两周高点，因4
月美国楼市数据强于预期。
    
    CBOT-7月小麦 再次返回100日移动均线以下，昨日小麦升穿该移
动均线，是1月来首见。
    
    小麦生长状况改善，增加期货市场压力。美国农业部称，最新一周美
国冬麦优良率为45%，高于之前一周的44%。农业部也表示，美国春麦优良
率为65%。
    
    农业部称，美国春麦种植率为94%，远高于五年均值65%。
            
    CBOT-7月小麦期货 下挫11-1/2美分，结算价报5.10-1/4美元。
                
    今日CBOT小麦期货预估成交量为124,122口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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