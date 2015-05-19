《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 41.66 -0.22 -0.53 1166379
搜狐 65.79 -1.20 -1.79 320141
网易 140.32 -1.00 -0.71 592946
百度 193.14 +1.82 +0.95 2205334
台湾
台湾积体电路 24.59 +0.18 +0.74 2364479
联电 2.28 +0.04 +1.79 266600
日月光 7.11 -0.05 -0.70 185315
硅品精密 8.25 +0.05 +0.61 788355
和信超媒体 0.73 +0.01 +1.36 177063
友达 5.24 +0.17 +3.35 616394
中华电信 32.35 +0.03 +0.09 12506
台湾国际航电 46.06 -0.06 -0.13 1021867
香港
中国移动 68.06 +0.43 +0.64 197036
中国联通 18.02 +0.30 +1.69 111956
中国电信 72.04 +0.82 +1.15 17087
中芯国际 5.28 -0.06 -1.12 7174
电讯盈科 6.52 +0.03 +0.46 472
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 杜明霞；审校 龚芳)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。