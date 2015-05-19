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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 41.66 -0.22 -0.53 1166379

搜狐 65.79 -1.20 -1.79 320141

网易 140.32 -1.00 -0.71 592946

百度 193.14 +1.82 +0.95 2205334

台湾

台湾积体电路 24.59 +0.18 +0.74 2364479

联电 2.28 +0.04 +1.79 266600

日月光 7.11 -0.05 -0.70 185315

硅品精密 8.25 +0.05 +0.61 788355

和信超媒体 0.73 +0.01 +1.36 177063

友达 5.24 +0.17 +3.35 616394

中华电信 32.35 +0.03 +0.09 12506

台湾国际航电 46.06 -0.06 -0.13 1021867

香港

中国移动 68.06 +0.43 +0.64 197036

中国联通 18.02 +0.30 +1.69 111956

中国电信 72.04 +0.82 +1.15 17087

中芯国际 5.28 -0.06 -1.12 7174

电讯盈科 6.52 +0.03 +0.46 472

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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