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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 06:15 BJT

****日韩经济指标预测--5月20日-5月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值   
       
    5月18日当周
    
    5月20日(三)
    2350 日本外国债券投资(亿日圆)                     一周         --      4,926
             外国投资日本股票(亿日圆)                              --        727 
    
    5月21日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)             5月初值         --       49.9
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                5月         --       正12
    
    5月22日(五)
    暂无重要经济数据公布。
        
    5月25日当周
    
    5月24日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                          4月         --  顺差2,293
             出口(较上年同期)                                      --      +8.5%        
             进口(较上年同期)                                      --     -14.5%
     
    5月25日(一)
    2100 韩国消费者信心指数                            5月         --        104 
    
    5月26日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月27-28日
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      4月         --      -9.7% (完)

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