日韩经济指标预测--5月20日-5月27日****

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月18日当周 5月20日(三) 2350 日本外国债券投资(亿日圆) 一周 -- 4,926 外国投资日本股票(亿日圆) -- 727 5月21日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 49.9 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正12 5月22日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月25日当周 5月24日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 -- 顺差2,293 出口(较上年同期) -- +8.5% 进口(较上年同期) -- -14.5% 5月25日(一) 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 104 5月26日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月27-28日 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -- -9.7% (完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。