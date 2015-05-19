澳新经济指标预测--5月20日-5月27日****

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月18日当周 5月20日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 5月 -- -3.2% 5月21日(四) 0200 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)下半年 -- 赤字6 净债务预估 -- 26.5% 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字40 5月22日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月25日当周 5月25日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43 出口(亿新西兰元) -- 49.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差6.31 截至4月的一年 -- 逆差24.1 5月26日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月27日(三) 0130 澳洲建筑完工 第一季 -- -0.2%(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。