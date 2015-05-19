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债券 | 2015年 5月 20日 星期三 06:51 BJT

欧元区经济：ECB执委称印钞购债速度将加快，欧元大跌且欧股上涨

其他央行官员也表达了对欧洲央行债券购买计划的支持。这项刚推出不久的计划被称为量化宽松。根据该计划，欧洲央行每月购买600亿欧元债券，其中主要是公债。

“如有必要，欧元体系随时准备采取进一步的措施，”欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在巴黎表示。

市场反应热烈，将欧元 压低至1.12美元下方，公债收益率(殖利率)也回吐部分涨幅，表明印钞对于市场信心至关重要。

欧洲央行的一位发言人表示，原本是打算立即公布科尔的讲话，但中间出现错误，导致讲话被推迟到周二早间才发布。

印钞已帮助提高银行放贷，并提振物价涨幅，尽管二者仍保持在低位。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 杜明霞)

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