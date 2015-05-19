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债券 | 2015年 5月 20日 星期三 07:50 BJT

加拿大央行：2%的通胀目标仍适宜，但仍有必要考虑是否调整--总裁

波洛兹仍乐观地认为加拿大经济能够从低油价中复苏，预计本季能够重启增势，下半年会有正面增长，到2016年底达到满负荷生产。

“1月份的降息正在发挥作用，”他在面向企业听众的演说中称，重申油价冲击来的比预期要早，但不会再加重。

加拿大央行上次降息出乎市场预料之外。他周二对此解释称，当时不容许留出准备的时间。

他还表示，该行认为应该引领经济复苏的非能源出口领域，也的确在领先增长，实现9%的增幅。

从一定程度上讲，加拿大央行的预期建立在美国经济从疲软的第一季复苏的基础上。波洛兹对美国的前景预估喜忧参半：天气和港口拥堵等因素只是暂时的，但“(另外)一些因素却不是这样的。”

他还指出，近期有关油价和加元的不确定性都在上升。

“我们没有平坦的桥梁，所以经济难免会遇到...汹涌的波涛。不过，有迹象表明，我们在朝着正确的方向前进，”他还称。(完) (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 徐文焰/李爽)

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