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市场报道 | 2015年 5月 20日 星期三 07:21 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月20日-5月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

5月18日当周

5月20日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 412.5

再融资指数 -- 1,596.5

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 3月 +0.9% -0.4%

5月21日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月16日当周 27.1 26.4

四周均值(万人) -- 27.175

续请失业金人数(万人) 5月9日当周 223.1 222.9

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.42

1400 美国成屋销售年率(万户)　 4月 524 519

1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.3% +0.2%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 8.0 7.5

1500 美国堪萨斯联储制造业指数 5月 -- 负2

综合指数 -- 负7

5月22日(五)

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.2%

未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.8%

每周平均实质所得(较前月) -- -0.2%

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.7%

(较上年同期) +1.0% +1.2%

央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.6%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 +0.3% +1.7%

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 54.5 54.1

5月25日当周

5月25日(一)

暂无重要经济指标。

5月26日(二)

1230 美国耐久财订单 4月 -1.0% +4.7%

扣除运输的耐久财订单 +0.3% +0.3%

扣除国防的耐久财订单 -- +3.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% +0.6%

1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 3月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +5.4%

房价指数 -- 220.5

1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 3月 +0.8% +0.9%

未经季调房价指数(较前月) -- +0.5%

房价指数(较上年同期) +4.8% +5.0%

1400 美国消费者信心指数 5月 96.1 95.2

1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 51.5 48.1

1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 5月 -- 负3

1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 5月 -- 负16.0

5月27日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 114.3

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 57.0

服务业PMI 57.5 57.4

1400 加拿大央行利率决议 -- -- 0.75% (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 杜明霞)

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