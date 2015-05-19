《全球汇市》ECB执委加快购债言论打击欧元全线下跌，英镑亦承压

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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英镑兑美元 在亚洲交易时段早盘降至一周多以来最低，触及1.5447低位，然后持稳于1.5512美元。
在欧元和英镑双双承压的情况下，美元指数 涨至自5月5日以来最高。最新报95.321，隔夜曾触及95.474高位。
美元指数已较上周所及四个月低位93.133攀升2%以上。美元兑日圆 飙升至五周高位120.74。
亚洲市场聚焦2350GMT公布的日本第一季国内生产总值(GDP)数据。
投资者还将关注澳洲央行副总裁洛威的动向。他将在悉尼20国集团(G20)会议上组织一次小组会议，但是不会发表演说或提供问答。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1146 1.1147 -0.01 -7.86 1.2097
美元/日圆 120.65 120.69 -0.03 +0.81 119.68
欧元/日圆 134.48 134.53 -0.04 -7.11 144.78
美元/瑞郎 0.9371 0.9368 +0.03 -5.73 0.9941
英镑/美元 1.5507 1.5508 -0.01 -0.42 1.5573
美元/加元 1.2228 1.2231 -0.02 +5.25 1.1618
澳元/美元 0.7916 0.7913 +0.04 -3.09 0.8168
新西兰元/美元 0.7352 0.7338 +0.19 -5.71 0.7797
澳元/日圆 95.510 95.500 +0.01 -2.29 97.750
新西兰元/日圆 88.700 88.560 +0.16 -4.94 93.310
英镑/日圆 187.09 187.17 -0.04 +0.38 186.38
澳元/新西兰元 1.0766 1.0765 +0.01 +2.84 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/郑茵/王颖/刘秀红；审校 李爽/许娜/王丽鑫/李婷仪)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。