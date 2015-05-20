美股业绩：沃尔玛销售不如预期，因消费者存多花少

“很多美国客户将退税和汽油价格下降而额外省下的钱用于偿还债务或储蓄，”McMillon援引近期的调查称。

沃尔玛说，美国的客流量连续第二个季度增加，较小型门店的同店销售增长7.9%。

但沃尔玛的首席财务官Charles Holley与记者的电话会上表示，占该公司总营收超过一半的食品销售持平。

沃尔玛截至4月30日的第一季度净利降至33.4亿美元，合每股盈余(EPS)1.03美元，上年同期净利为35.9亿美元，和每股盈余1.11美元。汤森路透I/B/E/S的数据显示，分析师的平均预估为每股盈余1.04美元。

当季营收降至1,148.3亿美元，上年同期为1,149.6亿美元。美元走强导致营收减少约33亿美元。