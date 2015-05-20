美股业绩：沃尔玛销售不如预期，因消费者存多花少

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
“很多美国客户将退税和汽油价格下降而额外省下的钱用于偿还债务或储蓄，”McMillon援引近期的调查称。
沃尔玛说，美国的客流量连续第二个季度增加，较小型门店的同店销售增长7.9%。
但沃尔玛的首席财务官Charles Holley与记者的电话会上表示，占该公司总营收超过一半的食品销售持平。
沃尔玛截至4月30日的第一季度净利降至33.4亿美元，合每股盈余(EPS)1.03美元，上年同期净利为35.9亿美元，和每股盈余1.11美元。汤森路透I/B/E/S的数据显示，分析师的平均预估为每股盈余1.04美元。
当季营收降至1,148.3亿美元，上年同期为1,149.6亿美元。美元走强导致营收减少约33亿美元。
沃尔玛预计第二季度每股盈余1.06-1.18美元，分析师的平均预估为1.17美元。该公司预计美元走强和员工薪资提高将把每股盈余拉低0.08美元。(完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 王丽鑫/杜明霞)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。