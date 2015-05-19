瑞士央行：很明白实施负利率的风险--副总裁丹亭

路透日内瓦5月19日 - 瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)周二称，该央行很明白负利率构成的风险，央行曾利用负利率来抑制瑞郎的迅猛涨势。

据一份丹亭在日内瓦讲话的演讲初稿，他还表示，若有必要，瑞士央行有可能再度扩大资产负债表规模。

“瑞士央行完全明白，尽管实施负利率的理由充分，但它并非没有有害的副作用，尤其是对金融稳定和资本使用效率的副作用，”丹亭说。“因此它仍然是种需要谨慎使用的政策工具。”

瑞士央行1月意外弃守瑞郎兑欧元的上限，导致瑞郎猛涨，引发对高度依赖出口的瑞士经济的担忧。

自那以后，瑞士央行就实施负利率，以阻止出现过度的货币流动。瑞郎后来缩减了部分涨幅，因市场揣测，瑞士央行或许在外汇市场进行干预，以削弱瑞郎。

丹亭说，继续实施瑞郎汇率上限，将会使央行资产负债表扩大至过高的危险水平，会使未来货币政策正常化的的任务变得更为困难，因为那还要求消除过多的流动性。

“在资产负债表规模是GDP几倍的情况下，试图将政策正常化的事情以前从未做过，胆小的人肯定也做不来这件事，”丹亭说。

“得不到完美控制的政策退出，对物价稳定带来非常大的风险，而且政策反转有可能会让经济付出很高代价。”

瑞士央行资产负债表出现“失控式扩张”所带来的弊端，超过继续实施瑞郎汇率上限政策的益处，丹亭表示。