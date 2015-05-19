金砖国家：5月19日股汇市收盘纵览

路透5月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月19日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.01%或0.06点，报1,040.89点。

中国股市：沪综指放量收升3%至两周新高，金融股领涨大盘

中国汇市：人民币收盘小贬，午后美元反弹小幅提振购汇需求

香港股市：追随内地股市收高，但涨势受到抑制

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巴西股市：巴西股市下跌。指标Bovespa指数 跌1.26%至55,498.82点。

巴西汇市：拉美货币走软，之前美国公布强劲的楼市数据，重新点燃了美国联邦储备理事会(美联储/FED)或在今年稍后升息的担忧。雷亚尔兑美元 收低报3.0407/12雷亚尔，上日收报3.0177/84。

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南非股市：持平，但资源类股受到冲击；必和必拓领跌大盘，之前评级机构惠誉称铁矿石价格可能会在数年时间内维持在低位。指标Top-40指数 收跌0.25%至48,143点，大盘综合指数 跌0.15%报54,327点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，因美国楼市数据强劲提振美元

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印度股市：收盘小幅走软，因投资者在连涨两日后对塔塔汽车 和印度石油天然气公司(ONGC) 等蓝筹股了结获利。指标BSE指数 跌0.15%，报27,645.53点，NSE指数 跌0.1%，报8,365.65点。

印度汇市：印度卢比兑美元 收高，报63.67/68，上日收报63.71/72；外资银行卖出美元。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.66%，报1,057.600点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.38%，报573.44点。