《中国报摘》--中国证券报5月20日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。这是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。
* 其他:
--国家发展改革委副主任林念修表示，未来将积极发起或参与国际电子商务交流合作，简化境内电子商务企业海外上市审批流程和境外直接投资外汇登记手续，鼓励电子商务领域的跨境人民币直接投资。积极发展面向“一带一路”沿线国家的电子商务合作。
--上海市“关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见”有望于近期出台。大力实施创新驱动发展战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心是今年上海市的一号课题。
--汉鼎股份 发布定增预案，公司拟以36.85元人民币/股非公开发行不超过6,512.89万股，募集资金总额不超过24亿元，拟全部用于基于智慧城市的互联网金融平台建设项目以及补充营运资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦；; 审校 杨淑祯)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。