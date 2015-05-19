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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 07:49 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月20日

* 头版头条:

--国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。这是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。 　　

* 其他:

--国家发展改革委副主任林念修表示，未来将积极发起或参与国际电子商务交流合作，简化境内电子商务企业海外上市审批流程和境外直接投资外汇登记手续，鼓励电子商务领域的跨境人民币直接投资。积极发展面向“一带一路”沿线国家的电子商务合作。

--上海市“关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见”有望于近期出台。大力实施创新驱动发展战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心是今年上海市的一号课题。

--汉鼎股份 发布定增预案，公司拟以36.85元人民币/股非公开发行不超过6,512.89万股，募集资金总额不超过24亿元，拟全部用于基于智慧城市的互联网金融平台建设项目以及补充营运资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦；; 审校 杨淑祯)

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