《焦点》五家欧美大银行因涉嫌操纵汇市，面临刑事指控和50亿美元罚款

英国金融市场行为监管局(FCA)和一些美国当局去年11月曾因汇市操纵问题，对六家银行处以43亿美元罚款，但巴克莱没有参与这宗和解，因为它与纽约监管当局存在纠纷。

大银行的母公司或主要银行分支认罪的影响还不确定，但有可能损及他们的美国业务。

数位知情人士曾透露，这些银行正在寻求美国监管当局的保证，如果他们认罪，就不会被禁止从事某些业务。

美国司法部近几个月一直在与这些银行就如何解决汇市操纵指控的问题进行谈判。去年11月一些交易员在网络聊天室的聊天记录被公开，显示了他们是如何分享有关客户订单的保密信息，以及如何串谋从自己的交易中获利。

如果最后关头双方谈不拢，达成和解的时机就将错过。