《焦点》经济疲弱数据让美联储升息计划进退失据

这回情况则更加诡异。

日本及欧洲持续透过积极量化宽松措施因应通缩风险，而较大的新兴国家成长则放缓，抑或正与国内诸多问题奋战。

国际货币基金组织(IMF)等机构警告，一旦美联储开始走向升息之路，将存在金融波动性的风险。美国公债收益率近期上涨，即意味着市场走在刀锋上：根据国际金融协会(IIF)周二的数据，约有32亿美元在5月上半月撤离七大新兴市场。

对投资者而言，这些都指向美联储不会在短期内升息。美国联邦基金利率期货市场显示，投资者推迟升息预估，目前则预期美国将在12月至1月间加息。

“民众放过第一季的数据，因为人口稠密区域天气很糟，而情势将会有所好转，”Rosenblatt证券首席市场策略师Brian Reynolds表示。“看来这种情况并未出现。”(完) (编译 李婷仪/郑茵/王兴亚/戴素萍/龚芳; 审校 王丽鑫/许娜/杜明霞)