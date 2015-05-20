《焦点》经济疲弱数据让美联储升息计划进退失据

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
这回情况则更加诡异。
日本及欧洲持续透过积极量化宽松措施因应通缩风险，而较大的新兴国家成长则放缓，抑或正与国内诸多问题奋战。
国际货币基金组织(IMF)等机构警告，一旦美联储开始走向升息之路，将存在金融波动性的风险。美国公债收益率近期上涨，即意味着市场走在刀锋上：根据国际金融协会(IIF)周二的数据，约有32亿美元在5月上半月撤离七大新兴市场。
对投资者而言，这些都指向美联储不会在短期内升息。美国联邦基金利率期货市场显示，投资者推迟升息预估，目前则预期美国将在12月至1月间加息。
“民众放过第一季的数据，因为人口稠密区域天气很糟，而情势将会有所好转，”Rosenblatt证券首席市场策略师Brian Reynolds表示。“看来这种情况并未出现。”(完) (编译 李婷仪/郑茵/王兴亚/戴素萍/龚芳; 审校 王丽鑫/许娜/杜明霞)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。