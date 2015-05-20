全球汇率：美国敦促TPP谈判伙伴就汇率议题展开对话

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透华盛顿5月19日 - 美国财长杰克卢周二表示，美国将敦促跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)潜在伙伴国就汇率政策取得共识。
“在与11个谈判伙伴进行对话时，我提到了我们国家和议会就汇率政策的强烈感受，”杰克卢表示，意指TPP贸易谈判。
“而这就是我们能够与他们展开对话，讨论我们在TPP框架内能就汇率问题有何作为的原因所在，”他指出。“所以我们将继续就汇率等艰难议题展开对话，我认为我们能够有所收获。”(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。