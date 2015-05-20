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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 08:09 BJT

全球汇率：美国敦促TPP谈判伙伴就汇率议题展开对话

路透华盛顿5月19日 - 美国财长杰克卢周二表示，美国将敦促跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)潜在伙伴国就汇率政策取得共识。

“在与11个谈判伙伴进行对话时，我提到了我们国家和议会就汇率政策的强烈感受，”杰克卢表示，意指TPP贸易谈判。

“而这就是我们能够与他们展开对话，讨论我们在TPP框架内能就汇率问题有何作为的原因所在，”他指出。“所以我们将继续就汇率等艰难议题展开对话，我认为我们能够有所收获。”(完)

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