《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月20日

路透香港5月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7523港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高13.51点，或0.07%，报18,312.39点。因投资者消化楼市数据，一些 人认为数据重燃美国经济反弹的希望。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 158.740 -0.82 39907 12.306 -0.76 中国铝业 15.840 -0.06 41614 4.912 -0.97 中国移动 68.060 0.64 197036 105.524 0.40 中国人寿 73.190 2.62 49674 37.826 0.33 中石油 123.720 0.49 23346 9.591 -0.30 中石化 88.900 0.23 24756 6.892 -0.12 汇丰控股 47.850 -1.24 3006904 74.190 -0.62 中电信 72.040 1.15 17087 5.585 -0.09 中国联通 18.020 1.69 111956 13.970 -0.07 兖州煤业 9.220 1.54 18038 7.148 -0.73 华能国际 56.250 1.57 10241 10.902 0.38 南方航空 48.350 2.16 16082 7.496 0.35 东方航空 35.760 0.56 6777 5.544 1.18 中芯国际 5.280 -1.12 7174 0.819 -0.17 （完）