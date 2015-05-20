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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 08:09 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月20日

路透香港5月20日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7523港元      
 )
                                                                                           
 美股道琼工业指数      周二收高13.51点，或0.07%，报18,312.39点。因投资者消化楼市数据，一些
 人认为数据重燃美国经济反弹的希望。            
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       158.740   -0.82      39907            12.306      -0.76
 中国铝业                      15.840   -0.06      41614             4.912      -0.97
 中国移动                      68.060    0.64     197036           105.524       0.40
 中国人寿                      73.190    2.62      49674            37.826       0.33
 中石油                       123.720    0.49      23346             9.591      -0.30
 中石化                        88.900    0.23      24756             6.892      -0.12
 汇丰控股                      47.850   -1.24    3006904            74.190      -0.62
 中电信                        72.040    1.15      17087             5.585      -0.09
 中国联通                      18.020    1.69     111956            13.970      -0.07
 兖州煤业                       9.220    1.54      18038             7.148      -0.73
 华能国际                      56.250    1.57      10241            10.902       0.38
 南方航空                      48.350    2.16      16082             7.496       0.35
 东方航空                      35.760    0.56       6777             5.544       1.18
 中芯国际                       5.280   -1.12       7174             0.819      -0.17
 
    （完）

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