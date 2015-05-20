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市场报道 | 2015年 5月 20日 星期三 08:24 BJT

美国金融：圣路易斯联储银行称其遭到黑客袭击

路透华盛顿5月19日 - 美国圣路易斯联邦储备银行表示，该行上月遭到黑客袭击。

该行周一发布公告称，4月24日黑客操纵了它的路由设置，把网站访问者引导至他们模仿该行网站创建的流氓网站。

圣路易斯联储银行称，该行网站本身并未被入侵。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)

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