国际油市：美元原油回升向59美元，因原油库存降幅大于预期

美国石油协会(API)周二公布数据显示，5月15日止的一周，美国原油库存减少520万桶至4.767亿桶。分析师原预期为减少100万桶。

美国能源资料协会(EIA)库存数据将在周三公布。

伊拉克安全部队周二在拉马迪周边部署坦克和大炮，准备从伊斯兰国手中重新夺回这个重镇。

叶门副总统周二表示，其流亡政府拒绝预定5月底和胡塞(Houthis)叛军进行和平会谈，除非叛军遵守联合国的协议。

利比亚National Oil Corp主管Mustafa Sanallah周二说，预计油价今年下半年初时就会上涨，需求将增加。National Oil Corp希望未来两个月增产每日20万桶，目前产量为每日43.6万桶。(完)

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