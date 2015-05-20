国际油市：美元原油回升向59美元，因原油库存降幅大于预期

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
美国石油协会(API)周二公布数据显示，5月15日止的一周，美国原油库存减少520万桶至4.767亿桶。分析师原预期为减少100万桶。
美国能源资料协会(EIA)库存数据将在周三公布。
伊拉克安全部队周二在拉马迪周边部署坦克和大炮，准备从伊斯兰国手中重新夺回这个重镇。
叶门副总统周二表示，其流亡政府拒绝预定5月底和胡塞(Houthis)叛军进行和平会谈，除非叛军遵守联合国的协议。
利比亚National Oil Corp主管Mustafa Sanallah周二说，预计油价今年下半年初时就会上涨，需求将增加。National Oil Corp希望未来两个月增产每日20万桶，目前产量为每日43.6万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/李婷仪 审校 李爽/杜明霞)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。