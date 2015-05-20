《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月20日

*工商时报：
--台湾区石化公会理事长陈宝郎指出，台湾如果全面禁止燃烧生煤，在没有替代能源下，〞41%的电力要从那里来？〞不但电力供给冲击大，立即就会有限电危机，电价也会大幅上涨，他建议政府应从终端进行管制或整合，而不是断然禁止燃烧生煤，况且，欧美先进国家都没有禁止烧煤。
--大陆地产开发商万通投资控股董事长冯仑，面对登台处女作〞万通台北2011〞交屋龟速，他表示万通会〞继续爱台湾〞；不过，会等到2016年台湾总统大选敲定后再看下一步。
--金管会鼓励银行打“亚洲盃”，但也要银行积极控管海外曝险。金管会主委曾铭宗今日赴立法院财委会报告金管会如何加强控管银行的海外曝险，除了日常监理，金管会近期还新出三招监管，包括将银行海外授信能力与品质列为申请海外分行准驳依据、督导银行研议适合当地的债权确保措施、建立对银行经营不善的海外分支机构处理机制。
*经济日报：
--台企银 改选委托书大战即将开打，公股、民股及工会等三大阵营，都已送出委托书征求人名单，公股将提防与公股抢席次的工会，转向跟民股结合，上周已主动与宝佳机构、福益实业大股东等未提名董事的民股接触，争取支持。
--金管会上周发函，请龙岩集团说明相关关系人持有彰银 股权情况，及持续加码彰银股权的资金来源与目的等，由于彰银有股权争议，金管会罕见的出手关切，也引发外界关注。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 张喜良)