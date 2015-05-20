《新兴市场重要经济事件预告》--5月20日-5月27日

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5月20日(三)
布加勒斯特--罗马尼亚央行就非常规货币政策举行圆桌讨论(0930)。
安卡拉--土耳其央行召开月度货币政策委员会会议。
阿克拉--加纳财长Seth Terkper就经济问题发表全国讲话。
布拉格--国际货币基金组织(IMF)在结束对捷克共和国的年度审查后举行记者会(1315)。
5月21日(四)
巴西利亚--IMF总裁拉加德访问巴西(至5月22日)，参加一个有关通胀目标的央行研讨会。预计拉加德将会见巴西财长Joaquim Levy。
葡萄牙辛特拉--欧洲央行就中央银行业举行论坛(至5月23日)。演讲者：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、执委普雷特、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、英国央行总裁卡尼、墨西哥央行总裁卡斯腾斯、爱尔兰央行总裁霍诺汉(Patrick Honohan)、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩(Catherine Mann)及日本央行总裁黑田东彦。
东京--韩国企划财政部长官崔炅焕访问日本(至5月23日)，并会见日本财务大臣麻生太郎。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300)。
首尔--韩国央行总裁李柱烈与地方银行行长举行例行会议，讨论经济议题(2230)。
5月22日(五)
暂无重要经济事件。
5月25日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1330)。
阿比让--非洲开发银行第50届年会(至5月29日)。会议将选举新总裁。
哈博罗内--博茨瓦纳央行总裁就近期经济形势举行媒体简布会(0600)。
5月26日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议(1200)。作出利率决定，随后公布货币政策声明。
5月27日(三)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 许娜)