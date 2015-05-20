中国证券：上证所战略新兴板对承接中概股回归将发挥重要作用--副总

路透上海5月20日 - 近期中国深圳证交所创业板持续火爆，也令上证所推出战略新兴板的进程颇受关注。上海证券交易所副总经理刘世安表示，上证所在注册制改革背景下推出战略新兴板，对于承接中资概念股回归将发挥重要作用。

上海证券报周三引述他指出，战略新兴板建设的紧迫性十分突出。比如，一批优质中概股以及原计划在境外上市的中国企业，正在研究如何更快地在A股上市。而目前境内资本市场还缺乏承接中概股的整体制度安排，从这个角度来说，战略新兴板的建设可谓迫在眉睫。

“建设战略新兴板契合国家创新驱动发展战略，也能满足新兴企业的现实需求、有利于多层次资本市场发展，同时也将为投资于新兴企业的风险资本提供有效的退出渠道，吸引和带动更多的社会资本源源不断地进入新兴产业。”他称。

另据华尔街日报引述消息人士称，上交所战略新兴板有望于今年底前推出。

刘世安并谈到，新兴企业的培育与成长，离不开金融体系和资本市场的支持。但中国资本市场现有的市场体系和发行制度更多考虑传统企业的特点，缺少专门针对新兴企业的制度安排，导致新兴企业难以进入资本市场。

而一大批尚未盈利的战略新兴企业，因不符合境内资本市场现行的发行上市条件，难以获得融资支持。建设战略新兴板，可为这类企业提供国内资本市场平台，支持他们更好发展业务。

从多层次资本市场发展的角度看，刘世安表示，现有的主板、中小板与创业板市场，在企业类型方面基本相同，没有充分体现不同市场板块之间的特点与差异。少数已上市的新兴企业聚集效应不明显，融资能力受限制，资本市场支持发展新兴产业这一国家战略的功能定位不突出。单独设立战略新兴板，有利于形成产业集聚和市场聚焦。

他并简要介绍了上证所系统研究后的几点总结：即市场分层的基础在于设置差异化的上市条件；不同板块宜采取相对一致的交易机制；对于新兴市场来说，严格的信息披露监管是低层次市场成功发展的保障；灵活的转板机制和严格的退市制度是保证市场高效运行的重要措施。