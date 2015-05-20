《焦点》今年以来一帆风顺的欧元区经济，可能要转入逆水行舟

**平掉押注通缩的仓位**

最新资金流动和市场仓位的数据显示出，投资者最近几周在多大程度上缩减了押注通缩的仓位，这类交易年初时曾达到极端水平。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，投机客欧元净空仓由前一周的190,127口降至178,976口，为连续第六周下降。

洲际交易所(ICE)数据显示，对冲基金和基金管理公司建立的布兰特原油期货净多仓连续第七周上升，达到288,727口，为5月记录高位。

实际上，投机客对于欧元的看法远比几个月前乐观，也直接看多油市。

对今年欧元区经济成长预估的每次修正差不多都是上修，一些分析师预计今年经济增长率至少在2%。

摩根大通分析师就是其中看法最为乐观者，其预计今年上半年经济扩张2.5%。

但最近的量化宽松交易被解除，可能产生不利影响。

“油价、债券收益率和汇率上涨，将抑制经济成长，”他们本周在给客户的报告中称。