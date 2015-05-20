企业并购：中国交行境外并购首单控股巴西BBM银行，首期对价超10亿元

路透上海5月20日 - 中资金融机构海外并购日渐增多，中国第五大银行--交通银行 也达成了首单境外并购。在中国-巴西工商峰会期间，交通银行就收购巴西BBM银行 的控股权与BBM银行控股股东签署协议，首期交易对价约为5.25亿巴西雷亚尔，以最新汇率测算，约10.7亿元人民币。

交行提供的新闻稿显示，交行首期将收购BBM银行80%（剔除库存股）的股权，对价将基于BBM银行交割时的净资产。以2014年末的净资产计算，首期交易对价约为5.25亿巴西雷亚尔。首期股权交割后交行将与现有股东共同经营BBM银行，后续可能继续收购剩余股权。交易完成尚需中巴两国监管机构的批准。

并购BBM银行是交通银行首单海外并购，也是交通银行在拉美进行布局的第一步。

根据2015年一季报，交通银行资产总额为6.63万亿元人民币，其中，境外总资产超过1,250亿美元，在国内设有营业网点2,900个，境外经营网点达56个。今年以来，交通银行澳大利亚布里斯班分行和卢森堡子行相继开业。