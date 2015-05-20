中国基金：重庆设立800亿元战略性新兴产业基金，引入社会资本--报载

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月20日 - 上海证券报周三报导，重庆将设立战略性新兴产业股权投资基金(母基金)，由重庆市政府产业引导股权投资基金和重庆市属国有企业共同出资设立，并引入社会资本共同参与，按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则运行，基金总规模约800亿元人民币。
报导指出，该基金将采取母子基金结构设立。其中母基金初始资金规模约255亿元，由重庆产业引导股权投资基金和重庆渝资光电产业投资有限公司、重庆江北嘴中央商务区投资集团、重庆渝富资本股权投资基金管理公司共同发起设立，母基金管理人由渝富资本股权投资基金担任。
同时，母基金将通过与社保基金、银行、信托、保险等国内大型投融资机构和企业集团业务合作，按照母基金与社会资本1:2左右的资金配比，共同设立战略行业基金、战略集群基金、重大专项基金和其他专项基金等若干子基金，募集社会资金约550亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。