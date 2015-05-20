《中国报摘》--其他报纸重要消息5月20日

**上海证券报**

--上证所副总经理刘世安指出，上交所希望通过战略新兴板的推出，以及其他创新制度安排，为中概股回归提供便利。

--上海民营银行试点华瑞银行将在周六正式开业。这也是继深圳前海微众银行、温州民商银行和天津金城银行之后，第四家正式对外营业的民营银行。

--上海机场 因总境外持股比例超过28%，沪港通买入通道被交易所暂时关闭，成为沪港通开通以来首只出现因境外持股比例超过规定而被暂停接受买盘的个股。

--平安银行 公告称，该行近日向中国平安 、财通基金等七家机构，以16.70元人民币每股的价格发行5.988亿股，募集资金约100亿元 。

--重庆战略性新兴产业股权投资基金（母基金）授牌暨投资者签约活动昨举行。该基金由重庆市政府产业引导股权投资基金和重庆市属国有企业共同出资设立，引入社会资本共同参与，基金总规模约800亿元。

**证券时报**

--光大证券 与网易旗下电商优佳、海航旅游签署合作框架协议，合资设立互联网公司，主营业务为众筹及其他互联网金融业务。

**21世纪经济报 道**

--腾讯 与重庆市政府合作，拟由1,000家新锐“互联网+”企业聚集，助力当地1万家传统企业转型升级，三年内或将实现2,000亿元产业规模。(完)