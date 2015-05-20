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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 09:26 BJT

《香港报摘》--信报5月20日

* 要闻版头条：

--欧洲央行官员突然表示将加快买债步伐，拖累欧元急挫近2%，欧债孳息下跌，欧股则进一步上扬。

* 其他：

--国泰航空 空中服务员工会不满资方剥削员工薪酬及福利，号召了超过600人展开41小时马拉松式静坐抗议。

--继京东 后，阿里巴巴 姊妹公司蚂蚁金服亦推出众筹平台“蚂蚁达客”，并会发行首期10亿元人民币的基金以支持互联网金融发展。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/杨淑祯)

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