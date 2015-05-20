《香港报摘》--信报5月20日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--欧洲央行官员突然表示将加快买债步伐，拖累欧元急挫近2%，欧债孳息下跌，欧股则进一步上扬。
* 其他：
--国泰航空 空中服务员工会不满资方剥削员工薪酬及福利，号召了超过600人展开41小时马拉松式静坐抗议。
--继京东 后，阿里巴巴 姊妹公司蚂蚁金服亦推出众筹平台“蚂蚁达客”，并会发行首期10亿元人民币的基金以支持互联网金融发展。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。