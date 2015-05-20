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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 08:46 BJT

《交易视点》利空冲击有限，台债料维持区间波动--群益金鼎证券

路透台北5月20日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，国际债市近期震荡大，台债上方支撑强，对利空冲击有限，然而本月底与下月初分别有5年与10年券发行前交易，追价意愿也相当低，预期走势维持区间波动。五年券104/6期 区间1.00-1.03%，十年券104/5期增额发行 区间1.54-1.61%。

IRS市场(利率交换)随现货利率走升。三年成交1.11-1.115%，四年成交1.23%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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