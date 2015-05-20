《交易视点》利空冲击有限，台债料维持区间波动--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月20日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，国际债市近期震荡大，台债上方支撑强，对利空冲击有限，然而本月底与下月初分别有5年与10年券发行前交易，追价意愿也相当低，预期走势维持区间波动。五年券104/6期 区间1.00-1.03%，十年券104/5期增额发行 区间1.54-1.61%。
IRS市场(利率交换)随现货利率走升。三年成交1.11-1.115%，四年成交1.23%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。