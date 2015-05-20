《交易视点》台湾10年公债殖利率有望稳在1.60%附近--元大宝来证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月20日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周美国公债市场主要关注在周五的美国消费者物价指数CPI，可看出近期原油等商品反弹是否足以推升通膨，让美联储决定低通膨风险已出现减退，目前美债殖利率走势波动仍大，即使在上周经济数据不佳而出现下滑，但逢低获利了结将使美债殖利率底部垫高，而在欧洲央行执委Benoit Coeure表示将在5、6月份增加资产购买，因7、8月流动性较差，在此因素下，美债仍具相当大的投资价值，有助于美债走稳。
虽美债走势起起伏伏，台湾市场资金宽松加上筹码供应量问题，10年期公债仍有机会走稳在1.60%整数关卡附近，而5年料难以脱离盘整区间，本周五将有五年期发行前交易登场，摆脱筹码束缚，可望吸引多空双方进场布局，预期10年增额券104/5期 成交区间在1.55%-1.65%，而五年券104/6期 成交区间则1.00%-1.05%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。