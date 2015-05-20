《交易视点》台湾10年公债殖利率有望稳在1.60%附近--元大宝来证

路透台北5月20日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周美国公债市场主要关注在周五的美国消费者物价指数CPI，可看出近期原油等商品反弹是否足以推升通膨，让美联储决定低通膨风险已出现减退，目前美债殖利率走势波动仍大，即使在上周经济数据不佳而出现下滑，但逢低获利了结将使美债殖利率底部垫高，而在欧洲央行执委Benoit Coeure表示将在5、6月份增加资产购买，因7、8月流动性较差，在此因素下，美债仍具相当大的投资价值，有助于美债走稳。