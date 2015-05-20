全球金市：金价受到美元走强打击，关注美联储会议记录

欧洲央行执委科尔周二表示，近来欧洲公债市场的下跌是正常修正， 但调整的速度之快令人担忧，表明市场的“极端波动性”；还表示，欧洲 央行将在5、6月份略微扩大资产购买，以满足月度购买目标。 美元走强导致其他货币持有者购买黄金的成本上升，削弱黄金作为对 冲资产的吸引力。 美欧股市周二涨至近纪录高位，也打压了对黄金的避险买盘兴趣。 另外，周二公布的数据显示，美国4月房屋开工上升20.2%，创近七年 半高位，建筑许可增长10.1%。 这一强劲的数据跟在一连串令人失望的数据之后，点燃市场对美国经 济可能在第二季恢复增长动能的预期，并有望促使美联储尽早升息。 近期有关美联储将因经济疲弱延迟升息的预期推动金价上扬。 交易商将关注定于今日稍晚公布的美联储4月政策会议记录，以从中 解读美联储对经济和利率政策的预期。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金 持仓量降至四个月低位718.24吨。该消息同样抑制了投资者对黄金的买兴 。 实货市场中，印度有望允许个人在银行存放不少于30克的黄金并坐收 利息，有助将个人手里的大量黄金变现，此举旨在削减昂贵的进口。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 龚芳/李婷仪)